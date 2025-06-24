82岁“网红”奶奶的水上飞驰：摔就摔水里呗！

—我父亲从战场回来后，就教我骑马，还给我买了自行车，当时我还很小。后来，蒙真主保佑，我结了婚，养育了真主赐予我的12个孩子，把他们抚养成人。我被授予“英雄母亲”称号。一边工作，一边教育孩子，还当选过议员。因为工作表现好，还被派去参观莫斯科。在国家和人民的鼓励和关怀下，我觉得自己很幸福。退休后，在孩子们的帮助下，我还去了国外旅行。在埃及，有人问我“要不要试试潜水？”我也就下水了。那之后，我还想体会开水上摩托艇的感觉，就冒险坐了上去。那感觉我特别喜欢，在湖上盘旋的感觉真不一样。我心想：“摔就摔水里呗，”于是直接就开走了。-詹依曼说。