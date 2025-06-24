22:16, 24 六月 2025 | GMT +5
82岁“网红”奶奶的水上飞驰：摔就摔水里呗！
（哈萨克国际通讯社讯）一段82岁奶奶驾驶水上摩托艇飞驰的视频近日在社交媒体上广为流传。Jibek Joly电视频道Bugin LIVE节目专门连线采访了这位育有12个子女、23个孙辈、30个曾孙的奶奶——嘉德拉·詹依曼。
—我父亲从战场回来后，就教我骑马，还给我买了自行车，当时我还很小。后来，蒙真主保佑，我结了婚，养育了真主赐予我的12个孩子，把他们抚养成人。我被授予“英雄母亲”称号。一边工作，一边教育孩子，还当选过议员。因为工作表现好，还被派去参观莫斯科。在国家和人民的鼓励和关怀下，我觉得自己很幸福。退休后，在孩子们的帮助下，我还去了国外旅行。在埃及，有人问我“要不要试试潜水？”我也就下水了。那之后，我还想体会开水上摩托艇的感觉，就冒险坐了上去。那感觉我特别喜欢，在湖上盘旋的感觉真不一样。我心想：“摔就摔水里呗，”于是直接就开走了。-詹依曼说。
原来，这段奶奶驾驶水上摩托艇的视频是她身旁的教练小伙子拍下并发布到社交媒体上的。
—坐在我后面的小伙子一直在拍。他问我：“奶奶，您怎么会开这个？”我说：“我什么都会，什么都开过。”然后我就继续开走了。第二天，我在女儿的手机上看到，她说：“奶奶，您被发到Instagram上了。”我开水上摩托艇的视频在网上火了。现在，就让它成为人民、成为年轻人的榜样吧。-这位“网红”奶奶笑着说。
【编译：阿遥】