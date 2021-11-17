就业保障计划已新增8300多就业岗位

哈通社/努尔苏丹/11月17日 – 据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，根据2020~2021年就业保障路线图，至11月1日共新增就业岗位8300个（岗位平均工资9.2万坚戈/月）。

按照就业路线图，相关就业安置计划分为四大主要方向，分别是提高人口生活质量，增加中小企业融资渠道，发展农业工业综合体和推动区域商业发展。

劳动和社会保障部表示，目前路线图框架下共有228个基础设施项目正在实施当中，另有13个项目在启动阶段。

迄今已对总计349个相关项目开展实时监测。

在此期间，库斯塔奈州有2个项目，努尔苏丹市有1个项目已经落实完成，共新增228个就业岗位。

同时，在就业路线图框架下，发放了170笔小额贷款用于帮助创业，总额接近10亿坚戈。

在跨部门委员会例会期间，批准了40个总投资1000亿坚戈的农工业综合体发展投资项目清单。

根据计划，2021年所有方向上拟创造4.25万个就业岗位，其中2.88万个为长期就业岗位。

相关部门表示，所有寻求工作的公民均可通过为民服务中心和就业保障中心提交待业申请。中心将会从中挑选符合资质的人员，提供给就业保障计划框架下的用人企业，并且会优先考虑失业青年、NEET 青年和在不影响学业情况下有求职需求的在校大学生。相关岗位的薪酬将保证税后不低于最低工资的两倍（8.3万坚戈），并且将拥有未休假补偿。