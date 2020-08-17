首都因冠状病毒感染而呼叫救护车的次数减少了83倍

哈通社/努尔苏丹/8月17日--努尔苏丹市因冠状病毒感染而呼叫救护车的次数从每天500次降到了每天6次（减少了83.3倍）。

据首都市长发布在Instagram上的信息，首都救护车总呼叫次数减少了3倍，从每天3000次减少到每天1000次。在医院接受治疗的肺炎患者数量减少了近7倍。由于采取了隔离措施，打破了冠状病毒的传播链，显著减轻了医疗机构和医护人员的负担。

首都市长阿勒泰•阔勒格诺夫说：«目前，首都有343名患者在医院接受治疗中，而在高峰期大约有4000人。由于采取了长达六个星期的隔离措施，冠状病毒的传播得到了控制。我们不仅需要继续保持发病率下降趋势，还需要巩固通过采取隔离措施获得的结果。放宽隔离限制并不意味着病毒消失，病毒仍然存在。为了保护自己的家人，每个人都必须遵守严格的卫生规范，避免前往有大量人群聚集的场所。»

在努尔苏丹市的16家新冠肺炎定点医院中，有6家已关闭，所有患者都已治愈出院。医院的床位占用率从99％下降到17.2％。首都所有综合医院都按照严格的预约制度恢复了常规病人的门诊和住院治疗。

首都市政府已购买并向医疗机构提供了600多个血流计、500个氧气浓缩器、500张专用病床，呼吸机和计算机断层扫描设备。医疗设备和药品的采购仍在持续进行。

【编译：阿拉依】