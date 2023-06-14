阿斯塔纳国际金融中心成立以来吸引了83亿美元投资

哈通社/阿斯塔纳/6月14日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统14日在总统府接见阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）总裁雷纳特·别科图尔沃夫。

会谈中，总统听取了阿斯塔纳国际金融中心去年和今年前5个月的工作成果报告。

别科图尔沃夫向国家元首通报了AIFC截至2025年在实施国家发展战略框架下，协助吸引外资、发展集约化资本市场、促进金融业创新等三大方向的工作。

据他介绍，成立以来，金融中心为哈萨克斯坦带来了超过83亿美元的投资资金。近些年，AIFC成员不断增加。目前，来自75个国家的2千多家企业选择了阿斯塔纳国际金融中心。全球著名金融机构，特别是中资银行、阿拉伯国家的金融机构和知名科技公司，都在AIFC积极开设代表处。总的来说，自中心成立以来，AIFC生态系统的参与者已经为超过 500 亿坚戈的预算纳税，其中去年为 260 亿坚戈。 金融中心内的争议解决机构（AIFC独立法院和国际仲裁中心）审理了2000多起商事和金融案件。

最后，总统指出了有必要将AIFC在国际舞台上推进为我国主要投资地点的重要性，并就进一步推动其发展下达了具体指示。

【编译：小穆】