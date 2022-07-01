全球疫情：全球确诊病例较前一日增加845547例

哈通社/努尔苏丹/7月1日 —— 据中新社消息，世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间6月30日18时05分，全球确诊病例较前一日增加845547例，达到544324069例；死亡病例增加1565例，达到6332963例。

美洲：加卫生官称疫情或在秋冬季卷土重来

据美联社报道，加拿大首席公共卫生官谭咏诗警告称，新冠疫情可能在秋冬季节卷土重来。

谭咏诗在6月30日表示，目前在该国传播的奥密克戎BA.4和BA.5比以前的变体更具传染性，可以逃避免疫，因此未来几周加拿大的感染病例可能会有所上升。

谭咏诗强调了接种疫苗的重要性。她指出，有40%的加拿大人在接种两剂疫苗后没有接种加强针，在第三剂疫苗接种方面，加拿大落后于其他七国集团国家。

欧洲：世卫官员称今夏欧洲将现“高水平”疫情传播

据法国24电视台报道，世卫组织欧洲区域主任汉斯·克鲁格(Hans Kluge)称，随着欧洲各国取消先前实施的社会措施，新冠病毒将在夏季进行高水平传播，“这种病毒不会因为各国停止寻找它而消失。它仍在传播，仍在改变，仍在夺走生命。”

据世卫组织数据显示，随着奥密克戎BA.5在欧洲大陆蔓延，世卫组织欧洲区域内的53个国家目前每天登记病例近50万例。奥地利、塞浦路斯、法国、德国、希腊、卢森堡和葡萄牙是发病率较高的国家。

克鲁格敦促各国继续对病毒进行检测，“我们必须继续寻找这种病毒，因为不这样做会使我们越来越忽视传播模式和病毒的进化”。他还呼吁各国提高疫苗接种率，“高人口免疫力和降低老年人风险是防止今年夏天死亡率进一步上升的关键。”

据路透社报道，法国政府科学委员会负责人让-弗朗索瓦·德尔弗莱西(Jean-Francois Delfraissy)6月30日表示，由奥密克戎变种引发的法国的新一波新冠感染浪潮或在7月底达到顶峰。

据《爱尔兰时报》(THE IRISH TIMES)6月30日报道，根据爱尔兰健康保护监测中心(HPSC)的最新数据，该国上周向卫生服务部门报告的新增新冠确诊病例增加了约20%。

6月30日发布的每周HPSC报告称，上周该国记录了12488例感染病例，比前一周的10434例有所增加。报告指出，感染率最高的是35岁至44岁的人群，占总体的五分之一以上。

亚洲：日本确诊病例一个半月来首次转增

据日本共同社报道称，日本厚生劳动省的顾问专家组织6月30日汇总评估称，新冠病毒正在更新换代，受暑假等因素影响，今后日本的感染者恐会增加。据厚劳省出示的资料显示，在截至6月29日的近一周时间里，日本确诊人数达到前一周的1.17倍，为一个半月来首次转增。

日本国立感染症研究所推算称，奥密克戎BA.5的感染者占比将在7月第一周(6月27日至7月3日)达到24%，并在第二周超过50%，到7月底，预计日本大部分的感染者为BA.5感染者。

韩联社报道称，韩国国务总理韩德洙7月1日主持防疫会议并表示，政府今后将把新冠一站式诊疗机构从目前的6000多家增至1万多家，实现新冠治疗在基层医疗机构的全覆盖。

据路透社报道，不丹官员6月30日表示，该国从9月23日起重新为国际旅客打开国门，以重振经济。这也是不丹时隔两年多首次对外国旅客重开国门。

不过，据不丹旅游委员会(TCB)称，入境旅客须支付每晚200美元(约合人民币1340.76元)的可持续发展费用，该费用可抵消游客的碳排放影响。

大洋洲：新西兰副总理确诊新冠

据新西兰国家广播电台(RNZ)6月30日报道，新西兰副总理格兰特·罗伯逊确诊新冠肺炎。报道称，因新西兰总理阿德恩正在出访欧洲，罗伯逊代理该国总理职责。