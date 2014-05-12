美国84岁传奇律师要帮斯诺登“翻案”

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网援引香港《南华早报》11日报道，有着近50年代理间谍案经验的美国资深律师柏拉图•卡彻里斯，有意为流亡俄罗斯的美国国家安全局前承包商斯诺登辩护。此事让卡彻里斯瞬间成为媒体关注的焦点。在斯诺登事件发生近一周年之际，84岁高龄的卡彻里斯向香港《星期日南华早报》讲述了自己近半个世纪的间谍案辩护经历。

1929年，卡彻里斯出生在宾夕法尼亚州匹兹堡的一个希腊移民家庭。他的父亲经营一家餐馆，年轻的卡彻里斯经常在餐馆帮忙。后来，卡彻里斯在乔治城大学外事服务学校就读时，一门法律课激发了他对法律的浓厚兴趣。朝鲜战争爆发后，卡彻里斯在美国海军陆战队服役。这段从军经历，使他在退伍后得以免费接受正规的法学教育。 "间谍案与普通案件远为不同，它更复杂、更有趣，是我最喜欢的案件类型。"卡彻里斯说。1967年，卡彻里斯正式成为辩护律师，并开始了他的传奇人生。在47年的职业生涯中，他代理过美国当代最大的两起间谍案：前美国联邦调查局雇员罗伯特•汉森和前美国中情局特工奥尔德里奇•埃姆斯的间谍案--他们被控向莫斯科出卖情报，以换取金钱和贵重物品。除此之外，卡彻里斯在1998年曾为白宫女实习生莱温斯基做过辩护律师，并成功使其免受起诉。 《纽约时报》此前报道称，斯诺登去年夏天聘请卡彻里斯担任辩护律师。对此，卡彻里斯表示，自己现在不能谈论斯诺登案件。不过，他说，相信自己之前为间谍案被告们辩护的丰富经历，可以使他成为美国检察官的一个"良好对手"。