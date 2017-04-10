阿拉木图西南方向84公里处发生地震

哈通社阿斯塔纳--据教育科学部科学委员会地震实验小组发布的消息，阿拉木图时间4月10日凌晨5时33分47秒，阿拉木图西南方向84公里处哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦边境地带发生3.8级地震。

【编译：金桥】