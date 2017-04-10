中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:27, 10 四月 2017 | GMT +6

    阿拉木图西南方向84公里处发生地震

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳--据教育科学部科学委员会地震实验小组发布的消息，阿拉木图时间4月10日凌晨5时33分47秒，阿拉木图西南方向84公里处哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦边境地带发生3.8级地震。

    【编译：金桥】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 地震 吉尔吉斯斯坦 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!