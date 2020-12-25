入境防疫：84%的国际旅客持有冠状病毒检测阴性报告

哈通社/努尔苏丹/12月25日--24日，自瑞士、马尔代夫、印度尼西亚、伊朗、埃及、土耳其、阿联酋、乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯和乌兹别克斯坦的19班国际航班飞抵哈萨克斯坦。

共2113名国际旅客抵达哈萨克斯坦。其中，1783名旅客携带新冠肺炎核酸检测（PCR）检测报告，330名乘客未携带。

具体来说，

-有9班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有849名乘客，730人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，119人未携带该证明；

-有8班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1122名乘客，922人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，200人未携带该证明；

-有1班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有138名乘客，127持有冠状病毒PCR检测阴性证明，11人未携带该证明；

-有1班国际航班飞抵彼得罗巴甫尔机场，共4名乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

未携带有效证明的哈萨克斯坦公民将在指定隔离检测点接受新冠肺炎核酸检测，并等待至出结果。

此外，2020年12月23日未携带新冠肺炎核酸检测报告抵达哈萨克斯坦的259名乘客的检测报告均呈阴性，无人感染冠状病毒。

【编译：阿依波塔】