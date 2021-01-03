哈萨克斯坦社会医保已涵盖全国人口的84%

哈通社/努尔苏丹/1月3日 – 截至目前，哈萨克斯坦已有1590余万公民（占总人口的84%）被纳入到了强制性社会医疗保险的范围内。

这一数据较2020年年初的1490万，增加了100万人。

根据哈萨克斯坦医保基金的数据统计，在所有参保人员当中，儿童的总数为650万人，而退休人员的数量为220万人。

医保基金方面表示，目前国内尚有300万公民未加入社会医疗保险体系，为此有关部门将继续加强针对性的宣传推广工作，尽可能将更多公民纳入全民医保范畴。

据医保基金介绍，所有参保的哈萨克斯坦公民，均可以通过社会医疗保险体系接受完整的医疗服务。而未投保的人员，只能在基础的免费医疗服务范围内接受诊治。

在2020年的1~11月，哈国医保基金共入账4946亿坚戈。报告期内，对非经济活跃人口的支付金额为2721亿坚戈。

哈萨克斯坦于2017年7月1日开始实行强制社会医疗保险制度。2018年起，医疗保险基金成为了在保障免费医疗和强制性社会保险计划范围内，由政府支持的为居民提供政府采购服务的金融运营商。也就是说，为公众提供的医疗服务将受到基金的监督。

自2020年1月1日开始，包括计算机断层扫描、磁共振断层扫描、医学和遗传研究等在内的昂贵的实验室医疗诊断服务，均已被纳入到社保基金保障范围，由基金指定的机构提供相关服务。

【编译：木合塔尔·木拉提】