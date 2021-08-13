国际民航组织将哈萨克斯坦的航空安全评级提高到84%

哈通社/努尔苏丹/8月13日--据工业和基础设施发展部新闻消息，国际民航组织（ICAO）将哈萨克斯坦的飞行安全水平提高到了84%， 这比世界平均水平高出 15%。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部民航委员会和航空管理局实施的向民航管理新模式转型的国家计划第68步受到了国际民航组织的高度评价。因此，根据2021年8月2日至11日国际民航组织飞行安全检查的初步结果，哈萨克斯坦的飞行安全水平比世界平均水平高出15%，符合国际民航组织标准的比例达到84%。

哈萨克斯坦在国际民航组织评估标准的以下几个方面获得明显上升：

- 基本航空法（LEG）从 61% 到 81%；

- 民航组织（ORG）从 37% 到 75%；

- 空中导航服务（ANS）从 87% 到 95%；

- 机场和地面服务（AGA）从 56% 到 90%；

-航空事故和事故调查(AIG) 从 47% 到 53%。

因此，哈萨克斯坦在欧洲航空安全局 (EASA) 成员国中达到了国际民航组织标准的平均合规水平 (84%)。

根据本次评估结果，哈萨克斯坦的飞行安全水平高于多个欧洲国家，并与以下国家保持了大体相同水平：

荷兰—87%， 比利时 - 87%， 葡萄牙 - 87%， 捷克- 87%，拉脱维亚 - 86%， 丹麦 - 85%， 冰岛 - 84%， 波兰 - 84%，斯洛文尼亚- 82%，塞浦路斯 - 82%。

国际民航组织将在其官网上公布本次评级结果。

【编译：阿依波塔】