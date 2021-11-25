韩首都圈新冠重症病床使用率逼近84%

哈通社/努尔苏丹/11月25日--据韩联社报道，韩国保健福祉部中央应急处置本部25日表示，以前一天下午5时为准，首都圈新冠重症患者病床使用率已达到83.9%，695张病床中583张已用，仅余112张可用。

按各地区来看，首尔地区的使用率最高，为85.5%（345张中295张已用，剩余50张），其次是京畿道82.7%（271张中剩余47张）和仁川81%（79张中剩余15张）。

首尔主要大医院的新冠重症病床也所剩不多。其中，延世大学医疗院（37张）仅剩1个床位。首尔圣母医院（20张）和三星首尔医院（31张）各空余2张。首尔峨山医院（41张）和首尔大学医院（38张）各剩下4张和6张。

本部社会战略组组长孙映莱当天在例行记者会上表示，各医院已经按照政府曾下达的两项行政命令，在可承受范围内最大限度地确保了重症病床，预计很难在政府行政命令的基础上有所突破。他还就此表示，其实病床等物资扩充并不困难，主要是专业医护人员和运营体系方面存在局限性。

为了避免床位紧缺问题影响其他疾病重症患者的治疗，政府在全国1万多张重症病床中指定了10%供新冠重症专用。截至前一天下午5时，全国共有1135张新冠重症病床，其中812张正在使用，使用率比前一天增加0.5个百分点，为71.5%。

此外，截至前一天下午5时，全国新冠亚重症病床的使用率达69.4%，首都圈为83.3%。以当天0时为准，用于全国无症状或轻症患者的生活治疗中心（隔离治疗设施）启动率为60.3%，首都圈为69.9%。另有6326例患者居家治疗，大多集中在首都圈地区（首尔3130例、京畿2460例、仁川298例）。