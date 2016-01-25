哈通社阿斯塔纳1月25日电 据BBC报道，这几天以来的"帝王级寒流"持续影响台湾，已经造成至少85人死亡，未来恐怕还会上升。

更新许多纪录



台湾中央气象局表示，这次的帝王级寒流，让台湾许多气象观测史上都做了更新。其中最明显的，就是这次寒流的低温特报范围"涵盖全台22县市"，是史上范围最大的一次。



而根据台湾《苹果日报》统计，台湾七个主要的观测站，都测到了史上最低气温。中国及香港观光客来台必定造访的日月潭，也首次测到下雪。18个国家森林游乐区中，有11个下雪。1896年设立，台湾最老的气象站"台北站"，更是首度设站120年来第一次测到下霰，全都更新纪录。



北部的赏雪名胜太平山，在25日中午时积雪已经突破50公分，气温仍维持在零度以下，部分路段甚至结冰超过十公分，车辆完全无法通行。该山庄表示，这次的积雪时间超过30小时，是史上时间最久，最厚的一次。



赏雪意外频传



台北近郊的阳明山，虽然有管制，但一早仍是吸引了不少上山赏雪的人潮。但因为积雪还没有融化，路面仍然结冰，许多上山的车辆都出现打滑情形，甚至还有不少擦撞跟小车祸。当局呼吁如果未加装铁链，请勿再贸然上山。



来自台湾大学的四名登山学生，则在攀爬宜兰太平山的时候失联。经过一夜之后，在车上度过一晚的学生，重新跟山下取得联系，并由警方上山营救，他们坦承经验不够"错估积雪情势，所以24日当晚来不及下来"。



台湾中部的台中市大雪山也下起了雪，当地一名警官载着妻子上山赏雪，却不慎在山路上发生意外坠落山谷，双双被抛出车外死亡。



根据这几天统计，因为寒流所造成心肌梗塞、肺炎、中风及胃出血等的患者呈倍数成长，死亡人数大幅提高。台湾台北医学大学附设医院急诊中心主任高伟峰表示，这些症状不只出现在老年人身上，中年人也有危险。不少中年病患是被发现倒卧在家中，长时间失温，最后送医仍然抢救无效。



农渔损失惨重



台湾各地菜园，也发生种植的蔬菜冻伤情形，台湾北部宜兰、桃园、苗栗及新竹等地都出现因大雪造成蔬菜腐败溃烂，甚至冻裂。许多农民只能顶着雪天赶紧采收，以免发生更多损失。



而在渔业方面，北部基隆附近的渔港，还有南部云林、嘉义附近的渔港，也出现大批渔获冻死。冻死的鱼类多半是虱目鱼、吴郭鱼及鲈鱼等中小型鱼种。许多渔民为了怕损失，在许多鱼类都还有气息时，赶紧捞起来送往市场贩卖。



许多农渔民对受灾状况，只有一句惨烈可以形容。台湾《联合报》访问当地受灾果农，许多果农都投资近百万台币（约合三万美金）在种植各项作物，等待春天采收，如今面临巨额损失，有农民苦笑"只能听天由命了"。



根据往年经验，在寒害过去后菜价与鱼价势必有大幅的波动，再加上2月初正逢农历新年，产量减少与需求量大增的趋势下，恐怕涨到5成都不让人意外。