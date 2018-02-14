教科部长：85%的公众支持英文授课

哈通社/阿斯塔纳/2月14日 - 哈萨克斯坦教育和科学部部长叶尔兰•萨哈迪耶夫阐述了关于在10-11年级中，开设4门英文课程的教育方案。

在基础教育中引入英文教育课程，是纳扎尔巴耶夫总统在新国情咨文《第四次工业革命背景下的发展新机遇》当中明确下达的任务。



在昨日召开的教育和科学部扩大会议上，萨哈迪耶夫表示，为确保在10-11年级开设4门英文课程的相关计划得到妥善落实，教科部已着手制定与之配套的课程方案、考试机制和奖励模式，同时启动了对教师团队的资质强化培训工作。



"与此同时，我们将继续不断的加强与学生家长、教师和学校领导层之间的沟通，以便于切实掌握校方的准备程度。总之，会有一些较大的改变，我们会在学期末向公众进行公示。"他说。



据部长介绍，在教育中引入英文授课课程的计划，得到了大部分公众的支持。



"自愿原则起到了很好的效果。去年开始，我国目前有1.2万教师报名参与了A2-B2等级的英文培训课程，占我们需要的教师数量的一半左右。不少学校的领导者都对这一方式表示支持，即不使用强迫方式要求任何人去学习某种语言，同时为有学习意愿的人群创造良好的学习条件。85%的公众--教师、家长和学生，均支持对部分课程采用英文进行授课。我们应该借此推动相关工作的顺利开展。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】