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    13:56, 18 11月 2020 | GMT +6

    截止目前阿拉木图市向医保基金缴费865亿坚戈

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    哈通社/阿拉木图/11月18日 – 据国家医疗保险基金阿拉木图分部统计，自2017年7月1日至2020年11月16日为止，阿拉木图市向社会医疗保险基金缴费865亿坚戈。

    国家医疗保险基金阿拉木图分部主任特列吾汗·阿布勒达耶夫表示，阿拉木图市在医保基金缴费和支付方面位居全国榜首。

    从医保基金正式启动的2017年7月1日，至2020年11月16日为止，阿拉木图市共向医保基金支付资金865亿坚戈。其中，712亿坚戈属于雇主为员工所做的支付，而剩余的153亿坚戈属于个体企业家以及根据民法合同雇佣的个人。

    此外，年初至今，共有近19.4万名自雇人士根据统一综合支付制度缴纳了3.392亿坚戈。

    统一综合支付制度市哈萨克斯坦自2019年开始实施的新型税种，该税种将社会工作人员必须缴纳的4类费用合并为一次性支付，主要包含个人所得税（占比10%）、社保费用（占比20%）、养老基金（占比30%）和强制医疗保险（占比40%）。

    统一综合支付的标准为：首都、直辖市、各州首府的居民最低支付标准为1倍按月计算指数（2651坚戈），其他居住区居民最低支付标准为0.5倍按月计算指数（1326坚戈）。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 统计 医疗卫生 经济 黄金储备
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