里约奥运会：共有86名哈萨克斯坦选手获得奥运参赛资格

哈通社阿斯塔纳5月26日电 据国家奥委会消息，昨日，我国女运动员们在奥运会资格赛中为哈萨克斯坦奥运代表团添加了4个里约参赛资格。

目前，我国共有86名运动员在世界各地的奥运资格赛事中获得了里约奥运会参赛资格。

消息称， 5月25日，在阿拉木图举行的哈萨克斯坦田径冠军赛中3名女子田径运动员获得了奥运会参赛资格。

她们分别是：

100米短跑运动员、亚锦赛银牌得主--阿纳斯塔西娅•菲力芬科；

三级跳远运动员--叶卡捷琳娜•艾克托娃。

800米中长跑运动员、仁川亚运会冠军及亚洲纪录保持者--玛格丽塔∙姆卡舍娃。

另据报道，根据25日在阿斯塔纳举行的世界女子拳击比赛第六个比赛日的结果，51公斤级拳手加依娜•谢科尔别科娃成功获得了里约参赛资格。

据悉，哈萨克斯坦代表队计划在里约奥运会上拿下至少27个大项100多个项目的参赛资格。

2016年夏季奥运会将于今年8月5日至21日，在巴西最大的城市里约热内卢举行。

2012伦敦奥运会时期，哈萨克斯坦代表队共获得25个大项105个参赛资格。（编译：小穆，审稿：塔尔）