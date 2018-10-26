联合国教科文组织：今年全球已有86名记者殉职

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 —— 联合国教科文组织于10月25日发表公报，宣布联合国教科文组织总干事阿祖莱将于11月2日公布一份有关记者安全和针对记者犯罪情况的年度报告，以此纪念联合国"终结侵害记者的犯罪不受惩罚现象国际日"。

这份年度报告将详细报告全球殉职记者人数。2018年截至目前，全球共有86名记者遭到杀害，而在2016年和2017年两年间，全球殉职记者人数达182人。

据联合国教科文组织介绍，这份即将公布的报告统计，2006年到2017年，全球共有超过1000名记者殉职，而2017年首次出现超过55%的遇害记者是在非武装冲突国家遇害的现象，而对杀害记者的元凶进行惩罚的案例仅占十分之一。

公报还指出，另一个值得注意的现象是，在过去十年中，在履职期间遇害的女性记者人数有所增加。2017年，教科文组织记录的遇害女性记者人数多达11人，为2006年以来最多。报告还指出，女性记者在履职期间更容易受到与性别有关的口头骚扰、网络暴力等威胁。

为纪念在马里遭暗杀的两名法国记者，联合国大会决议通过将11月2日定为"终结侵害记者的犯罪不受惩罚现象国际日"，以此敦促成员国采取具体措施打击针对侵害记者有罪不罚的现象。

联合国教科文组织表示，除发布年度报告外，在国际日当天还将在布鲁塞尔、巴黎、里约热内卢等全球各地区举办活动，并同与来自世界各地的媒体合作伙伴一起发起一场名为Truth Never Dies的全球活动，以此提升公众意识，呼吁保护记者安全。