哈萨克斯坦移动网速排名全球第86位

哈通社/努尔苏丹/5月26日 —— 根据知名网络测速软件Speedtest发布全球网速指数（Speedtest Global Index），截至2021年4月，全球移动网络平均网速为53.38Mbps，环比提升超过10%，同比提升72.8%。

哈萨克斯坦移动网速在全球134个国家中排名第86位，单月排名跃升9位（3月份排名95位，去年同期排名103位）。

根据全球网速指数排名，4月份，全球移动网速最快的国家依次为阿联酋（190.87Mpbs）、韩国（186.06Mbps）和卡塔尔（181.43Mbps）。欧亚经济联盟及中亚国家中，哈萨克斯坦移动网速27.01Mbps，环比提升22.5%，同比提升超过50%；亚美尼亚排名82位；俄罗斯排名87位；吉尔吉斯斯坦排名93位；白俄罗斯、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦分别排名119、124和127位。

哈萨克斯坦提供移动网络服务的三大运营商包括K-Mobile（旗下品牌Beeline、izi.mobile）、Kcell（旗下品牌Kcell和Activ）和Altel（旗下品牌Tele2和Altel）。截至2021年4月，Beeline用户数量居于首位，达到950万。其次为Kcell（810万）和Tele2/Altel（650万）。可接入互联网的移动用户数量达1610万人，同比增长9.4%。其中，1590万用户（增长9.5%）可通过高速宽带接入互联网。

2021年，哈萨克斯坦高速宽带用户渗透率由上年的78%升至84%。