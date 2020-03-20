韩国新增87例新冠确诊病例 累计8652例

哈通社/努尔苏丹/3月20日 -- 据韩联社消息，韩国中央防疫对策本部20日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增87例感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例，累计确诊8652例。

韩国境内单日新增病例数再次低于100例。新增的87例中，来自大邱市和庆尚北道的共47例，分别为34例和13例。此外，首尔市17例、京畿道14例、仁川市4例、釜山市1例、光州市1例、忠清南道1例、庆尚南道1例等。

大邱市和庆尚北道的累计确诊病例为7478例，占整体的86.4%，分别是6275例、1203例。京畿道累计确诊309例、首尔市299例、忠清南道119例、釜山市108例、庆尚南道87例、世宗市41例、江原道30例、忠清北道33例、仁川市36例、蔚山市36例、大田市22例、光州市18例、全罗北道10例、全罗南道5例、济州道4例。

截至发稿，死亡病例累计94例。截至当天0时，累计死亡病例较前一天增加3例，病死率1.09%，死亡病例多数为高龄或有基础疾病患者，80岁以上病例的病死率高达10.03%。累计治愈并解除隔离病例共2233例，较前日增加286例。治愈人数连日高于新增病例，正在隔离接受治疗的人数减少至6325人。

截至当天0时境内共有31.6664万人接受了病毒检测，其中29.2487万人的检测结果呈阴性，其余1.5525万人的检测结果尚未出炉。

【编辑：木合塔尔·木拉提】