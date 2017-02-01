美国土安全部： 本星期将有872名难民获准进入美国

哈通社阿斯塔纳 —— 据美国媒体消息，美国国土安全部长约翰·凯利为特朗普总统签署的禁止移民和难民入境的行政令辩护，称本星期将有872 名难民获准进入美国。

凯利星期二和移民与海关执法局以及海关和边防局的官员一起举行了记者会。他说，这些难民经过了严格调查。他还说，如果不许他们入境，会对他们造成"不必要的困难"。

特朗普总统上星期五签署行政令，在今后90天禁止持有伊拉克、伊朗、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门护照的人进入美国，在今后120天不接纳难民，并且无限期禁止来自叙利亚的难民入境。

海关和边防局代理局长凯文·麦卡利南对记者说，行政令下达后，已经有721名来自上述七国的旅客被拒绝入境。

特朗普总统签署行政令之后，世界各地海关官员和航空公司不太清楚新的规则，产生一些混乱。

民主党人、人权团体和一些西方盟国对这一行政令提出批评。还有几起起诉案件，要求法院阻止执行这项行政令中的一些内容。

不过凯利说，来自上述七个国家的公民如果持有双重国籍，而另一个国籍不再上述七个国家之列，还是可以进入美国。