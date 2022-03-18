哈通社/努尔苏丹/3月18日 –—— 哈萨克斯坦能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫18日在部位扩大会议上就原油产量和出口问题进行了介绍。

据部长介绍，哈萨克斯坦2021年的原油产量为8590万吨，而出口量为6760万吨。他还表示，哈萨克斯坦今年的原油产量预计达8750万吨，出口量为6900万吨。

阿克硕拉科夫表示，田吉兹油田去年的原油产量为2650万吨，而天然气产量为145亿立方米。

“目前，田吉兹油田正在实施总价值达452亿美元的扩产项目。这将原油年产量增加1200万吨。扩产项目预计2023年完成。”部长说。

能源部长表示，卡沙甘油田去年的原油产量为1620万吨，而天然气产量为98亿立方米。

“去年，该油田开启了年产量为10亿立方米的天然气加工厂建设工程。今年，该工程预计完成40%的建设进度。全面投产后，该工厂将开始生产8亿立方米商业天然气和11.9万吨液化气。与此同时，还计划落实年产量为20亿立方米的卡沙甘天然气加工厂项目。”他说。

阿克硕拉科夫还表示，卡拉恰甘纳克油田去年的原油产量为1150万吨，而天然气产量为189亿立方米。

“当前，该油田液态烃年产量为1100-1200万吨。2021年，在该油田落实了总额达11亿美元的天然气加工提振工程。目前，第四台天然气再循环压缩机的调试工作正在进行中，并开启了第五台天然气在循环压缩机安装工程。所有工程项目总价值达9.7亿美元，预计2025年结束。”能源部长说。

【编译：小穆】