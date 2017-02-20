国际物流效率排行：哈萨克斯坦由88位上升至77位

哈通社阿斯塔纳 - 最新公布的2016全球物流效率排行榜中，哈萨克斯坦排名由过去的88位上升至77位，在独联体国家当中位居首位。

在2月20日于阿斯塔纳召开的扩大会议上，投资和发展部部长杰恩斯•卡斯木别克表示，目前过境哈萨克斯坦的"中国-欧洲-中国"方向货运量一年内翻了一倍，达10.45万集装箱。



这一数据在2015年为4.73万集装箱。



相关部门预计，在2017年，过境我国的货运集装箱数量或将增长至33万集装箱。其中"中国-欧洲-中国"方向的集装箱数量将再翻一倍，达23万。

卡斯木别克称，航空旅客人数在2016年，由25万人次上升至47.8万人次。



2017年这一数据将再度上升至60万人次。



据其透露，大部分旅客人流量是从亚洲地区过境哈萨克斯坦前往欧洲，或相反方向的旅客。



卡斯木别克称，随着欧盟解除对哈萨克斯坦航空公司的飞行限制，为增加世博会期间欧洲和哈萨克斯坦之间的航班数量，将实施"开放天空"计划。



此外，在"光明大道"框架下，2016年完成了913公里道路的修筑工作。



值得一提的是，2016全球物流效率排行榜中，俄罗斯位居第99名、乌克兰第80名、乌兹别克斯坦第118名、白俄罗斯第120名、吉尔吉斯斯坦第146名。



据专家介绍，2016年我国铁路收入总计290亿坚戈，铁路运输领域正在不断发展。随着铁路运输价格的上涨，该领域的收入也相应得到了提升。



【编译：木合塔尔·木拉提】