江布尔州将实现总价值约880亿坚戈的18个投资项目

哈通社/塔拉兹/3月3日--江布尔州州长别尔德别克·萨帕尔巴耶夫2日召开会议，会议就该州工业、中小企业发展问题进行了讨论。

副州长努尔詹·卡兰德若夫表示，预计1、2月份的工业生产量指数将比去年提高84％。同时，他就食品行业指数的降低做出解释。据其表示，俄罗斯低价食糖的大量涌入，导致制糖厂产量放缓。在这方面，有必要采取适当措施解决问题。

根据计划，江布尔州今年年将实现总价值约880亿坚戈的18个投资项目。同时，在“简单物品经济”框架下，将扩大Kasphosphate LLP、Talas Investment Company、Super farm、 Merke cheese production plant 和Mark of Perfection等公司的产量。

州长表示，工业在经济发展中发挥着重要作用，因此政府部门领导人要与各个企业建立紧密联系，关注企业所面临的问题，并帮助企业协调解决问题。主要的目标是提高居民实际收入，新增工作岗位。

当前，约有12.5万人在该州7.01万个中小企业工作。2019年，江布尔州中小企业的预期产量为5000亿坚戈。今年，计划将运行当中的中小企业数量增加至7.6万个，并将它们在该州生产总值中的份额从目前的20.5％增加至23％。

最后，州长就提高该州在营商环境报告（Doing Business ）的排名方制定相应举措问题下达工作指示。

【编译：阿依波塔】