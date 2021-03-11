国际突厥学院举行纪念尼扎米·甘贾维诞辰880周年国际会议

哈通社/努尔苏丹/3月11日--据国际突厥学院官网消息，国际突厥科学院与尼扎米·甘贾维国际中心共同组织了一次主题为«尼扎米·甘贾维诞辰880年：他对世界文化遗产的贡献»的国际会议。

国际突厥学院院长达尔汗·克德尔艾里、尼扎米·甘贾维国际中心联席主席兼拉脱维亚前总统瓦伊拉·维克-弗赖贝加、尼扎米·甘贾维国际中心联席主席兼世界银行前副行长伊斯梅尔·塞拉格丁，以及许多著名政治家、公众人物、学者和知识分子出席了此次会议。

此次国际会议包括两个小组会议：«尼扎米和他的文化遗产»和«尼扎米与2021年的世界»。

在国际突厥学院院长在第一个小组会议«尼扎米和他的文化遗产»上发表讲话时谈到了尼扎米·甘贾维在突厥世界历史和文化中的地位，并祝愿会议取得成功。

国际突厥学院院长说：“我们以一个重要的事件开始了尼扎米年。去年12月30日，我们与尼扎米·甘贾维国际中心签署了合作备忘录。这是我们的第一个联合活动，旨在推广世界各地伟大的哲学家和诗人的思想。我相信我们在这一领域的合作将继续取得成功。我要感谢尼扎米·甘贾维国际中心，其领导层以及所有与会人员提供的有益信息。我们希望今天的高级别活动将有助于普及尼扎米的文化遗产。”

【编译：阿拉依】



