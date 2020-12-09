8846.86米 珠穆朗玛峰最新高程公布

哈通社/北京/12月9日--据新华社报道，中国国家主席习近平同尼泊尔总统班达里互致信函，共同宣布珠穆朗玛峰高程。

习近平在信函中指出，去年，中国和尼泊尔就共同宣布珠穆朗玛峰最新高程达成共识。一年多来，两国团队克服种种困难，扎实 开展工作，最终确定了基于全球高程基准的珠穆朗玛峰雪面高程。

习近平指出，珠穆朗玛峰是两国世代友好的重要象征。两国将这一世界最高峰确立为中尼之间的界峰和“中尼友谊峰”。今天，中国和尼泊尔共同宣布珠峰最新高程具有承前启后的时代意义，也充分体现了中尼关系持续发展的高水平。中方也愿同尼方一道，积极推进珠穆朗玛峰生态环境保护和科学研究合作，守护好两国人民共同的宝贵财富和家园。

习近平强调，今年是中尼建交65周年。在双方共同努力下，两国政治互信日益增强，共建“一带一路”稳步推进，跨喜马拉雅立体互联互通网络正从愿景变为现实。中国和尼泊尔要推动两国面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系不断向前发展，共同打造中尼更加紧密的命运共同体，造福两国和两国人民。

班达里在信函中表示，尼泊尔和中国一直是好邻居、好朋友、好伙伴，两国在经济发展、互联互通、人文等领域合作符合两国利益。珠穆朗玛峰是尼中传统友谊的长久象征，我很高兴同阁下一道，共同宣布珠穆朗玛峰最新雪面高程为8848.86米。今天双方共同宣布珠穆朗玛峰最新高程，具有历史意义。