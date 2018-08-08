哈萨克斯坦将停止88个外国电视频道在境内的播出

哈通社/阿斯塔纳/8月8日 -- 据信息和通讯部消息，国外88家电视频道注册证书正式被退回，并暂停在哈萨克斯坦播出。

消息称，这些国外电视频道因没有遵守哈萨克斯坦立法中的相关规定，因此导致其哈萨克斯坦境内播出权被暂停。



据了解，被禁止的电视频道中包括MUSICBOX、RainTV、FashionTV、福克斯新闻频道、THT-Comedy等知名电视频道。



"目前共有306家国外广播-电视频道在哈萨克斯坦进行了登记注册。为了规范其活动，信息和通讯部自今年年初开始对立法进行了修订。根据规定，国外频道有义务在哈萨克斯坦开设代表处。目前共有219家代表已执行的相关要求。信息和通讯部已制定停止其余88家电视频道在哈萨克斯坦境内播出的决议。" 信息和通讯部部长在其个人脸书主页写道。



据了解，哈萨克斯坦《关于广播电视节目播出管理法》第18条第1款中的"所有国外广播电视频道应在哈萨克斯坦境内开设代表处"规定于2017年制定，并于今年1月9日起正式生效。根据规定，国外广播电视频道在哈萨克斯坦境内的法人或代表处应于2018年7月9日前进行登记注册。

据悉，未在规定时限内执行相关要求的国外广播电视频道将无法在哈萨克斯坦境内继续播出。

此外，哈萨克斯坦信息和通讯部在其官网公布了未在国内开设代表处的88家电视频道完整名单。



【编译：冰山】