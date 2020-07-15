研究：本世纪末世界人口将达88亿

哈通社/努尔苏丹/7月15日 -- 据估计，到了2100年，世界人口将达到88亿，比联合国预期少20亿人。

根据刊登在医学期刊《柳叶刀》的研究报告，这主要是生育率下降和人口老化造成的。

报告说，到了本世纪末，如果不把外来移民包括在内，全球195个国家中，有183个的生育率将下降到人口替代水平以下；日本、西班牙、意大利、泰国、韩国等20多个国家的人口将至少减半，中国的人口也会几乎减半到7亿3000万人。

次撒哈拉非洲地区的人口则预计会激增两倍，达到大约30亿人。其中，尼日利亚的人口将逼近8亿，仅次于印度的11亿。

报告指出，随着生育率下降、人口寿命延长，全球五岁以下的人口预料将锐减超过四成，到大约4亿人；65岁以上人口则将占全球人口超过四分之一，达到23亿7千万人；80岁以上人口也会暴增五倍以上，达8亿6600万人。到时，多个国家将面对劳动和纳税人口减少所带来的艰巨挑战。

联合国经济和社会事务部去年发布的《世界人口展望》报告曾预测，到本世纪末，世界人口将达到110亿， 而未来30年将增加20亿人口。

【编辑：木合塔尔·木拉提】