美国著名政治理论家布热津斯基去世 享年89岁

哈通社阿斯塔纳 -- 曾在美国前总统卡特手下担任国家安全顾问的兹比格涅夫·布热津斯基（Zbigniew Brzezinski）5月26日去世，享年89岁。布热津斯基是美国当代著名政治理论家、地缘政治学家、国际关系学者、国务活动家和外交家。

他的女儿、MSNBC主持人米卡·布热津斯基（Mika Brzezinski）美国时间周五晚间在社交媒体上公布了父亲的死讯，称其为一位"最鼓舞人心、最有爱、最专注的父亲"。

《纽约时报》说，布热津斯基是一位鹰派战略理论家，在任期间美国曾经历了1970年代末的伊朗人质危机和苏联入侵阿富汗事件。

美联社说，布热津斯基帮助美国推倒了与前苏联、中国和西方之间的经济壁垒，帮助卡特总统在埃及前总统安瓦尔·萨达特（Anwar Sadat）与以色列总理梅纳赫姆·贝京（Menachem Begin）之间架起了桥梁，使双方在1978年9月签署了《戴维营协议》。

三个月后，中美公布了建立外交关系的联合公报，而两国关系正常化一直是布热津斯基的优先任务。

布热津斯基对苏联和中国的研究有独到见解，在美、苏、中大三角关系中，力主联华制衡前苏联。他曾在1978、1984、1994和1997年访问中国。

布热津斯基于1928年3月28日生于波兰华沙，1938年随父母来到加拿大，1953年移居美国，1958年加入美国籍。他在加拿大和美国受教育，1953年获哈佛大学哲学博士学位。

生于华沙却在美加受教育的布热津斯基是公认的共产主义研究专家，他也获得了美国政界决策者的注意。1960年代，他曾做过肯尼迪总统的顾问，也在约翰逊总统政府内任职。

1977年到1981年间，布热津斯基出任卡特总统的国家安全事务助理。在任期间，他经常与时任国务卿、政治信条温和的赛勒斯·万斯（Cyrus Vance）意见不合，而这也成了让美国政府头疼的问题。美国公众对政府的政策走向感到困惑，人们也逐渐失去了对卡特外交政策团队的信心。

始于1979年的伊朗人质危机戏剧化地展现了美国全球影响力的消退，也成了人们对卡特政府的失望的象征。1980年的头几个月，布热津斯基认定通过谈判解救被绑架美国人的努力已经走投无路，在五角大楼的支持下，他开始推动军事行动。

只想摆脱僵局的卡特不顾万斯的反对，同意了派人远赴伊朗营救人质的"沙漠1号"计划。该计划促成万斯辞职，而卡特也最终在11月的大选中败给了罗纳德·里根。