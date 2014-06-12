拉倒台南孙中山铜像 “独派”8人被起诉

哈通社阿斯塔纳电，据中新网援引台湾《联合报》报道，"公投护台湾联盟"总召集人蔡丁贵与吴姓、兵姓男子等20余人，被控今年2月以绳索拉倒"汤德章纪念公园"内的孙中山铜像，台南地检署检察官11日以损害、侮辱孙中山遗像及毁损器物罪将蔡等8人起诉，另其他涉案人分案侦办中。

检方指出，蔡丁贵是在2月22日下午动员数百民众到汤德章纪念公园，蔡与吴姓、兵姓男子爬上孙中山铜像的基座，由蔡以绳索套住铜像颈部，并在铜像上喷漆。下方20多名男女握住绳索，拉扯铜像，造成铜像脚底的螺栓脱落，基座断裂，铜像掉落地面。 蔡丁贵向检警表示，他诉求把汤德章纪念公园内的孙中山铜像移置他处，改放汤德章铜像在公园中央，但因媒体报导市府要执行时受到阻碍，他才透过网络请民众到该公园声援，并拉扯铜像。 不过，陈姓、吴姓、郑姓男子表示，有拉白布条或碰到绳子，否认拉绳索。但警员指证，赶到现场时，铜像已被套住绳子，并有人喊口号"一、二拉"，且有现场录像搜证，检察官先将其中已确认身份的7男1女提起公诉。 汤德章纪念公园为日据时期原台南大正公园，属于古迹，事发后有人认为孙中山铜像属古迹的附属设施，但检察官认为孙中山铜像是1965年才设，非古迹的建物及附属设施，未涉及毁损古迹。