中美官员8月再开会商讨遣返外逃贪官方法

哈通社阿斯塔纳2月11日电，据路透社报道，中美官员将在8月再次召开会议，商讨将外逃到美国的中国贪官遣返的可能性。

美国国务院官员表示，上月底在菲律宾克拉克召开的亚太经合组织反腐败执法合作网路会议，中美官员曾商讨遣返外逃中国贪官的可能性。 与会的美国国务院反腐败专家卢纳指，双方同意八月再度开会，届时执法人员及法律专家亦会参与，就中国涉贪官员及盗取的资产交换情报，并商讨可能将他们送返中国的方法。 中国外交部及中纪委暂时未就报道置评。 中国公安部官员去年曾指出，有超过150名经济逃犯，不少是贪官，正在美国逍遥法外。 替代引渡条约 由于中美未有引渡协议，使处理有关问题变得棘手，但卢纳表示，中美可以探讨通过《联合国反腐败公约》以及《联合国打击跨国有组织犯罪公约》，来代替引渡协议。 中国当局去年展开"猎狐"行动，缉拿外逃经济犯。据报道，尽管仍有部分国家不愿同中国签署引渡条约，但过去6个月，"猎狐"行动取得重大进展。警方成功在海外抓获近700名经济犯，起回约50亿美元赃款。 目前，中国正同被贪官视为避罪天堂的国家进行引渡谈判。如果达成协议，成千上万经济犯将被押解回国。 中国官方估计，截至2012年，贪官卷走的赃款和资产高达1万亿美元。 贪官首选美国 据中国社科院统计，中国约有1.8万个外逃贪官，中国已向美国及澳洲政府提供协助捉拿近千个中国贪官名单。而过去3年，加国则已向中方遣返了将近1200人，其中有逾60人涉嫌犯罪。 美国《华尔街日报》报道，腐败分子身分级别愈高，愈倾向逃往西方国家，目的地主要是美国、加拿大、澳大利亚和新西兰。 身分级别相对低的通过香港间接逃往西方，或就近藏匿在泰国、马来西亚、蒙古或俄罗斯。 报告提到，美国是中国贪官外逃的首选藏匿地。