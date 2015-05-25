以色列前总理奥尔默特被判入狱8个月

哈通社阿斯塔纳5月25日电 据外媒报道，耶路撒冷法院裁定以色列前总理奥尔默特贪污腐败罪名成立，判处有期徒刑8个月。

今年3月，以色列法院已判奥尔默特接受一名美国商人15万美元的贿赂及背信罪名成立。其代表律师已表示将就判决提出上诉。 去年，奥尔默特因为另一起他在1990年代担任耶鲁撒冷市长期间的受贿案被判入狱6年。至于奥尔默特本人则一直声称他是无辜的。 今年69岁的奥尔默特曾在2006年至2009年担任以色列总理。不过，他从2008年开始就不断受到贪污腐败的指控。 2008年9月21日，奥尔默特被迫宣布辞职。但是直到2009年3月以色列选举之后，奥尔默特才正式离任。 2009年8月，以色列总检察长宣布正式起诉奥尔默特涉嫌贪污及背信罪，使他成为以色列首位面临刑事控罪的前总理。 奥尔默特被控从美国商人那里接受大笔政治资金、惠顾从前的商业伙伴、以及要求多家慈善机构重复报销旅行开支。 奥尔默特担任以色列总理，曾投入大量时间与巴勒斯坦领导人阿巴斯进行和平谈判。不过，奥尔默特下台后，立场较为强硬的内坦尼亚胡上台执政。