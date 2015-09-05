塔吉克斯坦副防长发动恐袭 已有8名军警丧生

哈通社阿斯塔纳9月5日电 据中新社4日报道，塔吉克斯坦内务部称，塔国国防部副部长4日(周五)策划发动恐怖袭击事件，已确认有8名军警丧生。

据塔内务部消息，周五有武装分子武力袭击塔吉克斯坦国防部中央机关和瓦赫达特市内务部，8名军警在该事件中丧生。"这次犯罪活动导致4名内务部特警部队成员和4名瓦赫达特市内务部警察牺牲。" 当天在塔首都杜尚别街道上有警察荷枪巡逻。据当地民众说，杜尚别早上曾多处封路设卡，检查来往人员和车辆，尤其是机场方向。 塔总统网站5日发布消息，总统拉赫蒙"免去阿布杜哈里穆•纳扎尔佐德国防部副部长之职务，因其从事犯罪活动。"

俄媒援引塔内务部的话称，阿布杜哈里穆•纳扎尔佐德与其135名跟随者策划和实施了对国防部中央机关和瓦赫达特市内务部的袭击，"事件自始至终都是由阿布杜哈里穆•纳扎尔佐德领导的。" 塔内务部还宣称，已逮捕了一个由6人组成的小团伙。"在特别行动中，恐怖团伙的一些成员已经被捕。""阿布杜哈里穆•纳扎尔佐德现隐藏在瓦赫达特地区的洛米茨谷地之中，对他及其同伙的搜寻工作仍在进行。"瓦赫达特市位于塔国首都杜尚别东部20公里处。 另有俄媒称，据相关医务人员透露，共有17人丧生，但该消息尚在核实之中。 阿布杜哈里穆•纳扎尔佐德曾为反对派武装成员、伊斯兰复兴运动党成员。1992年5月，塔政府与反对派武装之间爆发内战。1997年6月27日，双方停战，反对派解散武装组织，进入政府担任职务，但二者矛盾并未完全解决。