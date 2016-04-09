联合国秘书长竞聘名单：8位候选人半数为女性

哈通社阿斯塔纳4月9日电 据央视新闻客户端4月8日消息，第70届联大主席吕克托夫特近日表示，联合国大会即将举行史上首次联合国秘书长候选人初步"面试"，以找到下届秘书长的最佳人选。现任联合国秘书长潘基文将于今年12月31日结束任期，下任联合国秘书长将于2017年1月1日上任，任期5年。

这是联合国70年历史上首次以公开竞争方式遴选秘书长。通过成员国的提名，目前有8名候选人将参加于4月12日至14日在纽约联合国总部举行的面试，他们将先进行自我陈述，然后回答代表们的提问。每位候选人的"面试"时间约为两小时。面试过程将全程公开，以联合国官方语言网上直播。

此外，联合国还开放了一个网站，让普通民众能够在线提出相关问题，并考虑为候选人举办在联合国范围之外的对话交流，增进民众对候选人的了解，助力找到最合适的秘书长人选。

那么，竞聘联合国的最高行政首长，都需要什么样的条件呢？竞聘资质主要包含五个方面：坚定致力于《联合国宪章》的宗旨和原则，在效率、才干和廉正方面需具备最高标准，具备领导和管理才能，具备强大的外交、沟通、多语言技能，在国际关系方面经验广泛。

按照地区轮换的共识，不少国家认为下一任秘书长应来自东欧。而目前的8名秘书长候选人，其中有4名女性，那么，这次联合国是否会出现首位女秘书长，我们拭目以待。

值得注意的是，联合国成立70年来，共有8任秘书长，均为男性，其中拉丁美洲1人，非洲2人，亚洲2人，欧洲3人。为此，一些联合国会员国呼吁应任命一位女性秘书长。

【候选人名单】

斯尔詹·克里姆：第62届联大主席、马其顿前外交部长

韦斯娜·普希奇（女）：克罗地亚第一副总理兼外交部长

伊戈尔·卢克希奇：黑山副总理兼外交部长

达尼洛·蒂尔克：斯洛文尼亚前总统

伊琳娜·博科娃（女）：联合国教科文组织总干事、保加利亚外交官

纳塔利娅·盖尔曼（女）：摩尔多瓦第一副总理兼外交部长

安东尼奥·古特雷斯：葡萄牙前总理、联合国前难民事务高级专员

海伦·克拉克（女）：联合国开发计划署署长、新西兰前总理