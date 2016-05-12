美国将启动位于罗马尼亚的8亿美元导弹防御系统

哈通社阿斯塔纳5月12日电 据路透社消息，美国将于周四启动位于罗马尼亚的一个8亿美元的导弹防御系统。

美国和北约高官将在罗马尼亚德韦塞卢空军基地宣布弹道导弹防御基地投入运营，该防御系统能够击落来自所谓流氓国家的火箭。美国称某一天这些国家的火箭可能会覆盖到主要欧洲城市。

"伊朗继续发展、试验和部署各种射程的弹道导弹，这些导弹的射程和精确度都在提升，"美国负责军备控制的副助理国务卿Frank Rose说道。

"伊朗的导弹能够覆盖欧洲部分地区，包括罗马尼亚，"Rose说道。他随后将前往德韦塞卢空军基地，与美国国防部副部长沃克（Robert Work）和北约秘书长斯托尔滕贝格一起参加0900GMT举行的剪彩仪式。

据国际文传电讯社报导，俄罗斯外交部高官Andrey Kelin周四称，"这是对俄罗斯从军事和政治上进行遏制的一部分。"

"北约的这些决定只会令已经糟糕的形势恶化，"他并称，这一举动将会影响修复俄罗斯与北约关系的努力。

克里姆林宫称，该导弹防御系统的目的是让俄罗斯的核武器在足够长的距离内失效，从而让美国在战争爆发时能够打击俄罗斯。美国对此予以否认。

"我们并没有进行可能被视为破坏稳定的干涉，"美国驻北约代表Douglas Lute表示。

不过，Lute指出，北约将推进自冷战以来该组织最大规模的军事现代化。"我们将在北约东部盟国地区从海上、地面和空中进行部署......以威慑任何入侵者。"