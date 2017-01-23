特朗普预测自己将执政8年

哈通社阿斯塔纳 -- 美国总统唐纳德·特朗普和副总统迈克·彭斯22日在白宫东厅主持正式仪式，20多名白宫高级官员宣誓就职。特朗普在仪式上预测自己将执政8年。

宣誓就职的白宫官员包括前共和党全国委员会主席、白宫办公厅主任赖因斯·普里伯斯，退休将军、总统国家安全事务助理迈克尔·弗林，保守派媒体布赖特巴特新闻网前首席执行官、总统首席战略专家和高级顾问斯蒂芬·班农，特朗普的前竞选经理、白宫高级顾问凯莉安妮·康韦，以及同样出任白宫高级顾问的特朗普女婿贾里德·库什纳。

作为白宫职员，他们的任命无需美国国会参议院确认通过。

据《华盛顿邮报》报道，特朗普在仪式上发表讲话，声称将就北美自贸区和美墨边境安全问题重新谈判，并预测自己将执政8年。

此前，特朗普宣布白宫幕僚团队构成时，受到美国民众热议。因为普里伯斯深谙华府政治圈运作，被视为"建制派"人士；班农则与极端右翼势力有着诸多牵扯，给人以"反建制派"的印象。特朗普曾表示，普里伯斯与班农将作为"平等搭档"在白宫共事。不少人猜测，这意味着幕僚工作将出现"两个权力中心"，可能带来一些不确定性。



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