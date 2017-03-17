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15:45, 17 三月 2017 | GMT +6
每年近8万辆载货汽车过境哈萨克斯坦
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哈通社阿斯塔纳--据经济部消息，每年有近8万辆载货汽车通过哈萨克斯坦过境，这些车主要来自中国通过过境运往欧亚经济联盟国家的货物；来自土耳其、俄罗斯、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和其他欧洲国家通过过境的货物等。
【编译：金桥】
标签:
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