中国手机用户超8亿 渗透日常生活

哈通社阿斯塔纳 -- 据《日本经济新闻》3月24日报道，去年中国全国范围内的手机结算额超过37万亿元人民币，比前一年翻了一番。中国人已经快要过上不需要钱包、不需要现金的生活，主导推进手机支付的腾讯公司势不可挡。

"一旦尝到甜头就很难回头了。在中国，现在已经不需要现金了。"3月中旬，在中国广东省广州市内的一家生鲜市场购买蔬菜和海鲜的一名40多岁家庭主妇手里拨弄着手机高兴地说道。正如她所说的那样，中国手机支付趋势势不可挡。

乘坐出租车和到饭店就餐用手机支付已是理所当然。在生鲜市场、食堂、理发店、杂货店和乡下的小烟酒店等偏僻的地方使用手机支付也不稀奇。

现在很难找到无法使用手机支付的店铺。特别是从去年下半年开始，在中国已经不太需要现金了。

这一趋势的幕后推手是腾讯公司，它是手机聊天软件微信的运营商。微信已成为中国人所必需的交流手段，微信用户已逼近9亿人。腾讯用了一两年时间引导微信用户使用手机支付功能。

引导手法其实十分简单。一方面在微信客户端增加结算功能，另一方面采用人海战术在所有店铺收银台贴上手机结算专用的二维码。

使用方法也很简单。客人在选择商品后用手机读取二维码，之后在手机上输入店家报出的价格金额。支付可以在几秒内完成。

以前，中国手机支付的主角是最大电子交易商阿里巴巴集团。该集团推出的"支付宝"供顾客在网购结算时使用，吸引了越来越多的用户。

从去年开始，腾讯带着近9亿人的微信用户正式攻占手机支付市场。腾讯公司以微信支付作为主力，截至去年9月底已经收获8.3亿支付用户，轻松超过了拥有4亿用户的支付宝。

在结算金额方面，腾讯还不如阿里巴巴，这是因为支付宝主要用于网购结算，其中包括高价商品在线交易。但在市场份额方面，阿里巴巴由2014年的79%下降至去年的50%，而腾讯获得了38%的市场份额，呈现出猛烈追赶之势。

中国人喜欢不停地利用微信与别人进行交流。甚至有人说："上街购物时使用微信支付功能现已成为自然趋势，不会去特意使用阿里巴巴的支付功能。"

阿里巴巴对此抱有强烈危机感，去年开发出对抗微信的社交网络并大力进行宣传，但不久就偃旗息鼓了。与已吸引了9亿用户的微信进行抗争，从一开始就是不可能的。

腾讯今后瞄准的是公共服务。腾讯公司首席执行官马化腾表达了进一步扩大服务领域的愿望。他表示，地方政府也提出了各种要求和希望，腾讯的服务在城镇医疗、教育、社会保险和公共交通等方面还有很大提升空间。

中国手机结算额去年膨胀至美国的50倍，超过了日本国内生产总值规模。微信作为支付手段正呈现出覆盖全中国的气势。为迎合不断增长的中国游客的需求，日本百货店和药妆店也正准备引进微信支付服务。

截至23日，腾讯市值约为1.87万亿元人民币，超过了阿里巴巴的1.82万亿元人民币。



【编辑：木合塔尔·木拉提】