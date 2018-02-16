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    20:31, 16 二月 2018 | GMT +6

    平昌冬奥会：哈萨克斯坦第8日比赛结果

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    哈通社/平昌/2月16日- 16日，第23届平昌冬季奥运会进入第8个比赛日。

    我国花样滑冰选手-索契冬奥会铜牌得主、世锦赛银牌和铜牌得主、以及第28届世界大学生运动会冠军丹尼斯•谭，在今日花样滑冰男单短节目项目中，未能晋级决赛。

    丹尼斯•谭以70.12分的成绩，获得27名，未能进入前24位的决赛。

    此外，我国选手丹尼斯•沃洛提卡、叶夫根尼•威尔琴科以及维塔利•扑卡卡罗今日参加了越野滑雪项目15公里比赛。根据比赛结果，扑卡卡罗以36分57.4秒的成绩获得54名，威尔琴科以37分28.6秒的成绩获得61名，而沃洛提卡则以37分39.8秒的成绩获得64名。三人均无缘奖牌。

    高山滑雪项目中，我国选手伊格罗•扎库尔达耶夫获得41名，依然无缘奖牌。

    值得一提的是，跳台滑雪选手谢尔盖•塔卡琴科以70.9的成绩，顺利通过资格赛，并于明日参加决赛第一轮。

    据悉，本届冬奥会来自92个国家的选手将争夺102块金牌。

    我国共有46名哈萨克斯坦运动员将在本届冬奥会参加57项项目的比赛。

    比赛将于2月25日闭幕。

    【编译：达娜】 

    标签:
    体育 冬奥会 黄金储备
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