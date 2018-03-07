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18:53, 07 三月 2018 | GMT +6
车臣一架米-8直升机坠毁
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哈通社/阿斯塔纳/3月7日 -- 据塔斯社报道，俄罗斯联邦车臣共和国伊图姆-卡林斯基区发生直升机坠毁事故。
消息称，初步预计事故导致8人遇难。
据了解，米-8型直升机属于边防部队。事故原因和其他相关信息正在调查当中。
【编译：小穆】
标签:
军事
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