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    18:53, 07 三月 2018 | GMT +6

    车臣一架米-8直升机坠毁

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    哈通社/阿斯塔纳/3月7日 -- 据塔斯社报道，俄罗斯联邦车臣共和国伊图姆-卡林斯基区发生直升机坠毁事故。

    消息称，初步预计事故导致8人遇难。

    据了解，米-8型直升机属于边防部队。事故原因和其他相关信息正在调查当中。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    军事 国际 俄罗斯 空难 黄金储备 事故
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