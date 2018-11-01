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    14:58, 01 11月 2018 | GMT +6

    福布斯已故名人收入榜："音乐天王"杰克逊连续第8年位居榜首

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    哈通社/阿斯塔纳/11月1日 -- 美国《福布斯》杂志近日公布最新一期"已故名人收入榜"，流行歌王迈克尔·杰克逊以4亿美元收入位居榜首。

    据了解，这是杰克逊连续第8年蝉联榜首。

    杰克逊2009年6月25日在洛杉矶突然去世，留下3名子女和5亿美元债务。当年，杰克逊凭借唱片销售、演唱会纪录片《就是这样》全球放映、音乐版权许可和新音乐专辑发行，以9000万美元的收入在排行榜上位居第三。2010年开始，杰克逊年收入过亿，登上排行榜榜首。

    猫王埃尔维斯•普莱斯利以4000万美元的收入列榜单第二，而已故高尔夫球手阿诺德·帕尔默收入3500万美元位居第三。

    《福布斯》已故名人收入榜前十名：

    1.       迈克尔·杰克逊 （4亿美元）

    2.       埃尔维斯·普雷斯利 （4千万美元）

    3.       阿诺德·帕尔默 （3500万美元）

    4.       查尔斯·舒尔茨 （3400万美元）

    5.       鲍勃·马利 （2300万美元）

    6.       苏斯博士 （1600万美元）

    7.       休·赫夫纳 （1500万美元）

    8.       玛丽莲·梦露 （1400万美元）

    9.       王子 （1300万美元）

    10.   约翰·列侬 （1200万美元）

    【编译：小穆】

     

    标签:
    国际 黄金储备 音乐
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