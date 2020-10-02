新冠肺炎：西班牙首都再度封城 印度确诊病例连日高居8万

哈通社/努尔苏丹/10月2日 -- 欧洲冠病疫情如野火燎原。西班牙首都马德里重新进入局部封城状态。

西班牙每10万人就有300人感染冠病，感染率高居欧盟榜首。重灾区马德里实施了局部封城，除工作、上学、看病和购物外，市民一律得待在城里。酒吧和餐馆晚上11点必须打烊，公园和游乐场关闭，群聚人数不能超过六个。

法国巴黎在过去24小时内有近1.4万新增确诊病例，每10万人中的有超过250人染病，当局警告如果情况持续恶化，下周一将采取行动。

英国也不乐观，过去两天新增病例都处在7000例以上，死亡病例4.2万，全欧洲排名第一。首相约翰逊警告，冬季病例有可能大爆发，民众再不遵守防疫措施，不排除采取更严厉管控手段。

在亚洲疫情最严重的国家印度，尽管新增病例连日高居7万、8万起，还是按计划松绑管制措施。

印度疫情从高峰期的每天近10万例新增病例稍回落，就迫不及待宣布解封，学校、电影院和泳池等公共设施分阶段重启。

印度冠病累计病例630万，专家警告按现有趋势，印度可能很快超越美国，成为全球感染例最高国家。

南半球的澳大利亚同样在进一步解除管制。重灾区维多利亚死亡病例跨过800，但州政府信心喊话，圣诞前一切就能回归常态。

【编译：木合塔尔·木拉提】