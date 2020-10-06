今年前8个月哈乌双边贸易情况

哈通社/塔什干/10月6日 —— 乌兹别克斯坦国家统计委员会6日公布了该国2020年1-8月进出口商品统计数据。

数据显示，截止2020年9月1日，乌兹别克斯坦向其他国家出口总价值达200万美元的家居产品，较2019年同期增加84.1万美元。其中，哈萨克斯坦成为乌国家居产品最大出口目标国，出口了总额达76.39万美元的家居产品。其次为吉尔吉斯斯坦（61.93万美元）、塔吉克斯坦（29.42万美元）和俄罗斯（14.66万美元）。

据统计，今年1-8月，乌兹别克斯坦向全球14个国家出口了1160万美元的玻璃餐具和玻璃制品。其中，哈萨克斯坦成为了乌国玻璃餐具和玻璃制品的最大买家（740万美元），其次为土库曼斯坦（190万美元）、塔吉克斯坦（97.65万美元）、吉尔吉斯斯坦（58.97万美元）、格鲁吉亚（43.54万美元）和俄罗斯（20.41万美元）。

报告期内，乌兹别克斯坦从外国进口了9010万升汽油，较去年同期增加8700万升。其中，从哈萨克斯坦进口了4770万升汽油，其次为俄罗斯（3650万升）、土库曼斯坦（560万升）和吉尔吉斯斯坦（23.21万升）。

【编译：小穆】