哈萨克斯坦工业企业职工平均工资增长8%

哈通社/努尔苏丹/11月3日 -- 据Energyprom.kz网站发布数据，2020年三季度，哈萨克斯坦工业企业职工平均名义月工资为28.27万坚戈，较上年同期增长8%，扣除物价因素，实际增长0.9%。工业企业职工平均工资水平较全国平均工资水平（20.43万坚戈）高出38.4%。

从地区分布来看，产油区职工平均工资水平仍然最高。阿特劳州以为82.56万坚戈领先全国，其次为曼吉斯套州（54.2万坚戈）和西哈州（38.45万坚戈）。平均工资最低的地区依次为北哈州（14.43万坚戈）、奇姆肯特市（15.96万坚戈）和江布尔州（16.52万坚戈）。

按行业划分，矿山采掘企业职工平均工资水平最高，达到44.85万坚戈。其次为制造业企业（23.19万坚戈）、供电供暖企业（17.86万坚戈）和供水及水处理企业（13.2万坚戈）。矿山采掘企业领导层平均工资水平高达130万坚戈，制造业、供电供暖业、供水及水处理业企业领导层平均工资分别为92.88万坚戈、50.63万坚戈和35.21万坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】