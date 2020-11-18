伊谢克舍夫出席独联体安全会议秘书第8次会议

哈通社/努尔苏丹/11月18日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统助理兼安全会议秘书阿斯耶特•伊谢克舍夫出席独联体成员国安全会议秘书第8次会议，该会议于11月18日以视频会议的形式举行。

俄罗斯安全会议秘书帕特鲁舍夫、阿塞拜疆安全会议秘书乌苏波夫、亚美尼亚安全会议秘书格里戈良、吉尔吉斯斯坦安全会议秘书穆萨耶夫、塔吉克斯坦安全会议秘书马赫穆德佐达、乌兹别克斯坦安全会议秘书马克穆多夫、土库曼斯坦安全会议秘书阿马诺夫、白俄罗斯安全会议秘书阿卡科夫、执行委员会主席兼独联体执行秘书列别捷夫、集安组织秘书长扎西出席了本次会议。

会议讨论了在抗击冠状病毒感染传播和应对新的生物威胁方面的国家间合作措施，在保护信息空间领域和克服紧急情况的合作问题，以及阿富汗当前局势和其他领域的合作问题。

哈萨克斯坦安全会议秘书在讲话中重点讨论了区域安全、最大限度地减少独联体国家的威胁和风险等最热门问题。他还特别指出，各国需要在抗击冠状病毒大流行、水源和环境问题、粮食安全、确保网络安全，以及打击毒品贩运和恐怖主义领域进行联合工作。

【编译：阿拉依】