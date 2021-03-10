哈萨克斯坦糖果产品价格上涨8%

哈通社/努尔苏丹/3月10日 -- Energyprom发布数据显示，年初，哈萨克斯坦巧克力产量下降26%，糖果产品价格同比上涨8%。

2021年1月，全哈生产了5500吨巧克力和糖果，比去年同期减少了26.4%。以行政区域划分，主要减产地区包括：阿拉木图市（3000吨，减产24.4%）、阿拉木图州（110万吨，减产0.5%）和库斯塔奈州（1000吨，减产47%）。

2020年，这些地区巧克力和糖果产量同比增长2.9%，仅能满足本地需求（国内市场销售加出口）总量的49.4%。

进口比重占50.6%，已经超过一半。全哈糖果产品10.31万吨，比上年同期减少1.2%。出口增长7.4%，达到397万吨。

哈萨克斯坦市场销售的巧克力有16.69万吨，比上年同期略低（0.7%）。

2020年1-12月，哈国进口了39.2万吨不含可可的无糖糖果产品，达7110万美元，增长率为9.5%。进口产品大部分（87.7%）来自独联体国家。其中，主要供应商为俄罗斯、乌克兰和乌兹别克斯坦。世界其他地区的份额分别占12.3%。

今年1月，哈萨克斯坦的糖果产品比一年前增长7.8%。其中焦糖价格上涨6.2%，巧克力糖果价格上涨8.2%，巧克力上涨8.1%。

今年2月，全哈城市商店和集市中未加巧克力的糖果平均价格达到120万坚戈，比一年前上涨了7%。在大城市中，阿克套的糖果产品价格最高（140万坚戈），阿克托别州糖果价格最便宜（110万坚戈）。