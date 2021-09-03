联合国粮农组织：8月全球食品价格上涨

哈通社/努尔苏丹/9月3日--据联合国新闻处消息，联合国粮食及农业组织2日发布的最新月度报告显示，食糖、小麦和植物油国际价格涨势强劲，带动全球食品价格在连续两个月下跌后于8月迅速回升。

粮农组织食品价格指数跟踪全球贸易量最大的食品类商品国际价格的月度变化。该指数8 月环比和同比分别上涨 3.1% 和 32.9%。

粮农组织食糖价格指数较7月环比上涨9.6%。市场担忧巴西这一世界最大食糖出口国的霜冻将对该国作物造成破坏，导致价格应声上涨。

粮农组织植物油价格指数 8 月上涨 6.7%，其中国际棕榈油价格回升至历史高位，因为对产量低于潜能的担忧迟迟未能缓解，导致马来西亚库存减少。

8月粮农组织谷物价格指数环比上升3.4%。数个主要出口国的收成预期下降，世界小麦价格随之高涨8.8%。

粮农组织肉类价格指数本月略有上涨，其中羊肉和牛肉价格受到中国大量采购的支撑，而东亚和中东的强劲进口需求提振了禽肉价格。猪肉价格因中国采购量持续萎缩和欧洲内需疲软而下跌。

谷物供应依然充足

粮农组织今天发布的最新一期《谷物供求简报》预计 2021 年全球谷物产量比上年增长 0.7%。

当前预报显示，今年世界小麦产量将下降 0.7%，主要反映了北美长期干旱状况以及哈萨克斯坦和俄罗斯恶劣天气的负面影响。

粮农组织当前预计 2021/22 年度全球谷物消费量将比上一个销售年度增加 1.4%，这源于饲料用量的强劲增长以及粮食消费量的增加。