政府总理主持召开哈-欧投资合作对话第8次会议

哈通社/努尔苏丹/10月22日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明22日主持召开哈萨克斯坦与欧盟投资合作对话第8次会议。

欧盟驻哈萨克斯坦代表处大使凯斯图蒂斯·扬考斯卡斯、芬兰大使索伊利-米亚克里杨恩·布哈尼斯特、德国大使莫妮卡·艾弗斯、荷兰大使安德烈·卡斯滕斯、哈德农业政治对话项目负责人亚历山大·巴尔内维茨、哈芬技术转型中心主任迪米特里·朱科夫等人出席会议。

生态、地质和自然资源部部长塞热克哈里·布列克舍夫、农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫、贸易和一体化部部长巴赫特·苏勒坦诺夫、工业和基础设施发展部副部长玛拉特·哈拉巴耶夫就相关措施落实情况进行了汇报。

会议就“绿色经济”转型和替代能源、恢复咸海生态环境、扩大森林资源面积、推动木材加工业的发展，以及增加有机产品生产和出口、农业肥料生产等问题。

政府总理指出，哈萨克斯坦正在为履行国际气候变化应对措施的义务采取了必要的措施，其中主要关注经济持续发展和脱碳问题。

马明表示，根据托卡耶夫总统的指示，政府正在制定《2060年前实现碳中和目标政策声明》。

政府总理表示，根据托卡耶夫总统下达的工作任务，哈萨克斯坦将在国家森林资源种植20亿棵，并在地方居民点种植1500万棵树木。与此同时，政府将落实2021-2025年地方绿化规划。

最后，马明呼吁欧盟大使积极开展对话，协助哈萨克斯坦与欧盟经贸和投资合作的发展。

【编译：小穆】