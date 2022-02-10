哈通社/突厥斯坦/2月10日 – 突厥斯坦州对当地8个地名进行了变更。

根据突厥斯坦州政府的决议，以及突厥斯坦州玛斯利哈特（州级地方议会）的批准，该州科列斯县以下地名得到变更：

科列斯县阿克托别乡高尔基（Горькии）村的名称更为名科恩达拉（Кеңдала）；

科列斯县阿克托别乡红军（Қызыләскер）村的名称变更为列斯别克巴特尔（Лесбек батыр）；

科列斯县奥尔忠尼启则（Орджиникидзе）乡更名为萨恩别特·萨塔尔洛夫（Сәмбет Саттаров）；

科列斯县季米特罗沃（Димитрово）乡更名为沃拉兹阿塔（Ораз ата）；

科列斯县阿塞拜疆（Әзербайжан）村更名为阔勒托甘（Көлтоған）；

科列斯县列宁道路（Ленин жолы）乡更名为阿克卓勒（Ақжол）；

科列斯县五一乡名称由俄文的Первое мая变更为哈文的1 мамыр；

科列斯县共产主义（Коммунизм）村更名为阿什塞（Ащысай）。

当地内部政策、文化、语言发展和体育事务部门地理名称相关工作的部门主管叶尔波勒·纳扎罗夫表示，自独立以来，当地正在不断推进工作，逐步摆脱历史上的殖民和极权时代在当地遗留下来的许多地理名称。

他强调，这是哈萨克斯坦知识界，以及多个公共协会和地方专名学委员会的多年合作和系统性工作的结果。

【编译：木合塔尔·木拉提】