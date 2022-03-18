韩国下周起私人聚会人数限制放宽至8人

哈通社/努尔苏丹/3月18日--据韩联社消息， 韩国中央灾难安全对策本部第一次长权德喆18日表示，私人聚会限员21日起将由6人放宽至8人。餐厅、咖啡厅等12类公众聚集场所的营业截止时间保持晚11点不变。

权德喆表示，目前需要对过去两周的保持社交距离措施进行调整，但考虑到新冠变异株«奥密克戎»大流行、医疗系统承受的压力、难以准确预测疫情高峰等因素，大幅放宽防疫措施恐引发担忧。为了减轻个体户和小工商业者的痛苦及国民在日常生活中感到的不便，政府决定小幅调整防疫措施，仅放宽私人聚会人数限制。

权德喆呼吁国民积极接种疫苗。他表示，未接种疫苗者感染新冠后的死亡率为0.52%，远高于流感（0.05～0.1%），其中60岁以上老年人的死亡率为5.05%，高达流感的50倍以上。而接种加强针的未满60岁人群死亡率为零。

权德喆还表示，截至当天零时，新增确诊病例40.7017万人，死亡病例301例，重症患者1049例，医疗系统所承受的压力正在持续增大。全国重症患者病床使用率已高达66.5%，部分地区已升至90%，处于饱和状态。

另外，政府从14日起将快速抗原检测结果呈阳性者纳入新冠确诊病例统计，将重症患者病床增加到2800多张。政府面向12～17周岁青少年的加强针接种工作将于21日启动，并从3月底起为5～11周岁儿童接种新冠疫苗。