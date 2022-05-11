徒手爬上8楼救下女童 首都市民被授予英勇勋章

哈通社/努尔苏丹/5月11日 – 哈萨克斯坦紧急情况部向首都努尔苏丹市市民萨比特·尚塔克巴耶夫颁发了《在紧急情况时的英勇表现》勋章，以表彰后者无惧危险，徒手爬上8楼阳台救下一名女童的英雄主义行为。

哈萨克斯坦紧急情况部消息称，2022年5月11日早晨10：21时，首都警方接到报警，称一名女童吊在一栋居民住宅楼的8楼阳台外。7名紧急情况救护人员和2台技术装备旋即赶往事发地点准备进行救援。

救援人员抵达时，发现已经有一名市民徒手爬上阳台，正在对挂在阳台外的小女孩进行援助。这位市民在没有任何安全保护措施的情况下，成功的将女孩从危险处转移至7楼，并交给了接应的人员，随后自己也从窗外爬入了安全处。

尽管过程惊险万分，但最终女童与热心市民均安然无恙。

根据紧急情况部的通报，吊挂在8楼阳台窗外的女孩出生于2019年，事发时独自在家。而及时向女孩伸出援手的市民，名叫萨比特·尙塔克巴耶夫，1985年出生，今年37岁。

尙塔克巴耶夫住在女孩楼下，在家中听到女孩的哭声后，不顾个人安危，迅速开展了救援，并成功将女孩救下。根据他的回忆，小女孩当时在窗外呆了10到15分钟。

为了表彰萨比特·尙塔克巴耶夫的英勇举动，哈萨克斯坦紧急情况部副部长易卜拉欣·库尔辛巴耶夫特意邀请他前往部门办公大楼，并为其主持了授勋仪式，授予他《在紧急情况时的英勇表现》勋章。

紧急情况部同时提醒广大市民，虽然此次事件因尙塔克巴耶夫的应用举动得以圆满解决，但忽视儿童安全，将会给家庭和社会带来严重的危害和无法逆转的悲惨结局。

【编译：木合塔尔·木拉提】