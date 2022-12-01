威廉王子偕凯特王妃赴波士顿颁奖 8年来首度访美

哈通社/阿斯塔纳/12月1日 —— 据RFI报道，英国威廉王子和妻子凯特王妃本周将赴美，这将是两人初次以威尔斯亲王和王妃的头衔出访，也是两人8年来首度访问美国。

据报道，为期3天的波士顿旅程中，威廉王子和凯特王妃将出席“为地球奋斗奖（Earthshot Prize）”颁奖典礼。

威廉王子去年创立“为地球奋斗奖”，主要宗旨在奖励拯救地球免于气候变迁和全球暖化效应的计画。该大奖五大领域包含保护和恢复自然风貌、携手让空气变得更洁净、让海洋生机盎然、建造无废的世界，以及共同解决气候问题。

据了解，今年迈入第二届的“为地球奋斗奖”将颁给5名获奖者，各获颁100万英镑奖金。

颁奖典礼将于波士顿的米高梅音乐厅（MGM Music Hall）举行，出席嘉宾将包括歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、安妮·蓝妮克丝（Annie Lennox）、克萝伊与海莉姐妹（sisters Chloe x Halle）、奥斯卡影帝雷米·马利克（Rami Malek）、以及英国知名自然学家艾坦勃劳爵士（Sir David Attenborough），和身为评审一员的女星凯特·布兰琪（Cate Blanchett）。